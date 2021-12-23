Карасев прокомментировал победу «Зенита» над «Маккаби»

Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал победу своей команды над «Маккаби» в рамках 17-го тура Евролиги (73:71). Решающим стало трехочковое попадание Билли Бэрона за девять секунд до окончания заключительной четверти.

«Мы собрались в концовке игры и показали, что можем выиграть в любой ситуации, — отметил «СЭ» Карасев. — Поддержка, как всегда, была на высоте. Спасибо болельщикам за такие теплые эмоции. Решающей попадание Билли? В нашей команде много снайперов и Бэрон в очередной раз показал, что он один из лучших в Европе. Готовимся к очень важной игре с УНИКСом. Наша победная серия в Евролиге достигла трех матчей. Надеемся, что вернемся на победный путь и в Единой лиге ВТБ».

«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги.

Матч «Зенит» — УНИКС состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.