Карасев прокомментировал победу «Зенита» над «Маккаби»
Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал победу своей команды над «Маккаби» в рамках 17-го тура Евролиги (73:71). Решающим стало трехочковое попадание Билли Бэрона за девять секунд до окончания заключительной четверти.
«Мы собрались в концовке игры и показали, что можем выиграть в любой ситуации, — отметил «СЭ» Карасев. — Поддержка, как всегда, была на высоте. Спасибо болельщикам за такие теплые эмоции. Решающей попадание Билли? В нашей команде много снайперов и Бэрон в очередной раз показал, что он один из лучших в Европе. Готовимся к очень важной игре с УНИКСом. Наша победная серия в Евролиге достигла трех матчей. Надеемся, что вернемся на победный путь и в Единой лиге ВТБ».
«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги.
Матч «Зенит» — УНИКС состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю