«Зенит» победил «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге
«Зенит» победил «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:71.
Самым результативным в составе победителей стал Алекс Пойтресс. Он набрал 14 очков. У «Маккаби» 24 очка набрал Джален Рейнольдс.
«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги. «Маккаби» идет на двенадцатой позиции.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 73:71 (25:10, 16:16, 15:21, 17:24)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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