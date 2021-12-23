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«Зенит» победил «Маккаби» из Тель-Авива в Евролиге

21:50
«Зенит» — «Маккаби» — 70:71. Фото БК «Маккаби»
«Зенит» — «Маккаби» — 70:71. Фото БК «Маккаби»
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«Зенит» победил «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 73:71.

Самым результативным в составе победителей стал Алекс Пойтресс. Он набрал 14 очков. У «Маккаби» 24 очка набрал Джален Рейнольдс.

«Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Евролиги. «Маккаби» идет на двенадцатой позиции.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 73:71 (25:10, 16:16, 15:21, 17:24)

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Екатерина Савостина все материалы автора
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