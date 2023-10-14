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«Барселона» на выезде переиграла «Олимпиакос» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Барселона» обыграла «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 77:68. В других встречах «Жальгирис» переиграл «Црвену Звезду» (79:74), «Монако» проиграл «Виртусу» (59:83), «Валенсия» победила «Фенербахче» (77:74).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 79:74 (19:21, 16:17, 15:18, 29:18)

Ж: Шмитс (18), Улановас (15), Буткевичюс (12).

Ц: Митрович (16), Теодосич (15), Напьер (9).

«Монако» (Франция) — «Виртус Б» (Италия) — 59:83 (15:23, 18:25, 15:22, 11:13)

М: Джеймс (14), Стразель (9), Мотеюнас (7), Корнели (7), Холл (7).

В: Лундберг (14), Белинелли (13), Шенгелия (12), Смит (12).

«Олимпиакос» (Греция) — «Барселона» (Испания) — 68:77 (16:23, 18:17, 20:16, 14:21)

О: Уолкап (14), Питерс (11), Милутинов (10).

Б: Лапровиттола (17), Абринес (16), Йокубайтис (10).

«Валенсия» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 77:74 (22:9, 17:24, 19:20, 19:21)

В: Дэвис (18), Джонс (11), Инглис (10).

Ф: Дорси (17), Уилбекин (14), Хэйс (11), Мадар (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
БК Барселона
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БК Жальгирис
БК Олимпиакос (Пирей)
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