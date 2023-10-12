«Реал» разгромил «Эфес» в матче Евролиги
«Реал» разгромил «Эфес» на выезде в матче регулярного чемпионата Евролиги — 103:80.
Самым результативным игроком встречи стал форвард мадридцев Гершон Ябуселе, набравший 22 очка.
В других матчах вечера «Баскония» победила «Альбу», «Партизан» обыграл АСВЕЛ, а «Бавария» проиграла «Панатинаикосу».
Евролига. Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 80:103 (24:26, 17:29, 19:25, 20:23)
Э: Дэн (20), Бобуа (19), Жижич, Уиллис (оба — 9)
Р: Ябуселе (22), Козер (18), Кампаццо (15 + 10 передач)
«Альба» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 86:91 (21:25, 26:26, 14:25, 25:15)
Аль: Шнайдер (17), Тимман (13 + 10 подборов), Прочида, Спаньоло (оба — 12)
Бас: Миллер-Макинтайр (17), Монеке (15), Седеркерскис (11 + 13 подборов)
АСВЕЛ (Франция) — «Партизан» (Сербия) — 62:88 (13:17, 16:26, 19:29, 14:16)
АСВ: Джексон (16), Луваву-Кабарро (10), Скотт (9)
Пар: Наннэлли (17), ЛеДэй (13), Смаилагич (12)
«Панатинаикос» (Греция) — Бавария (Германия) — 78:71 (23:11, 14:19, 17:18, 24:23)
Пан: Лессо (16), Грант (14), Григонис (11)
Бав: Болмаро (19), Букер (11), Бонга (10)