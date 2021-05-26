Мицич признан MVP сезона Евролиги

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич признан MVP Евролиги в сезоне-2020/21. Он получил приз по итогам голосования болельщиков, прессы, а также главных тренеров и капитанов команд, которые голосовали впервые.

В сезоне Мицич провел 38 матчей и набирал 16,3 очка в среднем за матч. Он единственный игрок Евролиги, которому удалось реализовать более 70 трехочковых и более 100 двухочковых и штрафных бросков.

«Анадолу Эфес» пробился в «Финал четырех», где сыграет с ЦСКА. Турнир пройдет с 28 по 30 мая на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельне.