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Мицич признан MVP сезона Евролиги

14:46
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Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич признан MVP Евролиги в сезоне-2020/21. Он получил приз по итогам голосования болельщиков, прессы, а также главных тренеров и капитанов команд, которые голосовали впервые.

В сезоне Мицич провел 38 матчей и набирал 16,3 очка в среднем за матч. Он единственный игрок Евролиги, которому удалось реализовать более 70 трехочковых и более 100 двухочковых и штрафных бросков.

«Анадолу Эфес» пробился в «Финал четырех», где сыграет с ЦСКА. Турнир пройдет с 28 по 30 мая на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельне.

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/news/i/bjo7rscdxo3eaykq/efes-s-vasilije-micic-is-voted-the-euroleague-s-2020-21-season-mvp

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