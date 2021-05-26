Мицич признан MVP сезона Евролиги
Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич признан MVP Евролиги в сезоне-2020/21. Он получил приз по итогам голосования болельщиков, прессы, а также главных тренеров и капитанов команд, которые голосовали впервые.
В сезоне Мицич провел 38 матчей и набирал 16,3 очка в среднем за матч. Он единственный игрок Евролиги, которому удалось реализовать более 70 трехочковых и более 100 двухочковых и штрафных бросков.
«Анадолу Эфес» пробился в «Финал четырех», где сыграет с ЦСКА. Турнир пройдет с 28 по 30 мая на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/news/i/bjo7rscdxo3eaykq/efes-s-vasilije-micic-is-voted-the-euroleague-s-2020-21-season-mvp
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