Курбанов рассказал о настрое ЦСКА перед «Финалом четырех» Евролиги

Капитан ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от «Финала четырех» Евролиги.

«Настроение хорошее. Серия с «Зенитом» оказалась напряженной, но итог добавил нам оптимизма и хорошего настроения, уверенности.

Сказали напутственные слова, не буду приводить все. Конечно, нам пожелали удачи. Все будут нас поддерживать, ждать нас с победой. Знаем, что все болельщики будут смотреть, переживать за нас, болеть. Несмотря на то, что трибуны будут пустыми, мы чувствуем вашу поддержку.

Повторюсь, что серия с «Зенитом» оказалась тяжелой и интересной. После таких тяжелых побед при поддержке домашних трибун послематчевые мурашки, конечно, пробежали. В четвертом матче была великолепная поддержка. Надеюсь, после нашего возвращения в финале Лиги ВТБ будут такие же трибуны", — приводит слова Курбанова пресс-служба ЦСКА в Twitter.

«Финал четырех» Евролиги пройдет с 28 по 30 мая на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельне. В полуфинале московский ЦСКА 28 мая встретится с турецким «Анадолу Эфес». В другой полуфинальной встрече «Барселона» сыграет с «Миланом». Победители полуфиналов сыграют в финале, который пройдет 30 мая. В тот же день проигравшие в полуфиналах команды разыграют третье место.