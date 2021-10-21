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Кузминскас оценил шансы «Зенита» в матче против «Барселоны»

Форвард «Зенита» Кузминскас оценил шансы команды в матче с «Барселоной» в Евролиге
10:46
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Форвард «Зенита» Миндаугас Кузминскас оценил шансы своей команды в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».

«Барселона» — одна из лучших команд Европы во главе с одним из лучших тренеров континента. Не могу выделить одного самого опасного баскетболиста каталонцев. На всех позициях у них выступают великие игроки, способные сделать результат в любом матче Евролиги. Нас ждет очень тяжелый матч. Смущает ли, что соперник будет играть при полном зале болельщиков? Ничего страшного. Мы уже увозили победу из Каунаса, где самая мощная поддержка фанатов. Плюс многие наши игроки помнят четвертьфинал прошлого розыгрыша. Настрой будет очень серьезный. Сделаем так, чтобы болельщики гордились нашей игрой", — приводят «Известия» слова Кузминскаса.

Матч «Барселона» — «Зенит» состоится завтра, 22 октября, начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1238434/dmitrii-garin/tur-do-barsy-smozhet-li-zenit-ostanovit-favorita-evroligi

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Иван Торопцев все материалы автора
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