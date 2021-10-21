Кузминскас оценил шансы «Зенита» в матче против «Барселоны»
Форвард «Зенита» Миндаугас Кузминскас оценил шансы своей команды в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны».
«Барселона» — одна из лучших команд Европы во главе с одним из лучших тренеров континента. Не могу выделить одного самого опасного баскетболиста каталонцев. На всех позициях у них выступают великие игроки, способные сделать результат в любом матче Евролиги. Нас ждет очень тяжелый матч. Смущает ли, что соперник будет играть при полном зале болельщиков? Ничего страшного. Мы уже увозили победу из Каунаса, где самая мощная поддержка фанатов. Плюс многие наши игроки помнят четвертьфинал прошлого розыгрыша. Настрой будет очень серьезный. Сделаем так, чтобы болельщики гордились нашей игрой", — приводят «Известия» слова Кузминскаса.
Матч «Барселона» — «Зенит» состоится завтра, 22 октября, начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1238434/dmitrii-garin/tur-do-barsy-smozhet-li-zenit-ostanovit-favorita-evroligi
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