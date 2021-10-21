Форвард «Анадолу Эфеса» Синглтон надеется прервать серию поражений команды в матче с УНИКСом
Форвард «Анадолу Эфеса» Крис Синглтон заявил о намерении прервать серию поражений команды в Евролиге в матче 5-го тура регулярного чемпионата с УНИКСом.
«Предстоящий матч очень важен для нас, нам надо прервать серию поражений и наконец-то победить дома. УНИКС — очень серьезный соперник. Они бросят нам вызов как в защите, так и в нападении. Надо сыграть очень внимательно все 40 минут», — цитируют «Известия» Синглтона.
Матч «Анадолу Эфес» — УНИКС состоится сегодня, 21 октября, начало — в 20.00 (мск). Турецкая команда потерпела поражения во всех 4 предыдущих играх Евролиги, казанцы одержали 1 победу и проиграли в 3 встречах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://iz.ru/1238434/dmitrii-garin/tur-do-barsy-smozhet-li-zenit-ostanovit-favorita-evroligi
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