Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Форвард «Анадолу Эфеса» Синглтон надеется прервать серию поражений команды в матче с УНИКСом

10:57
Теги:

Форвард «Анадолу Эфеса» Крис Синглтон заявил о намерении прервать серию поражений команды в Евролиге в матче 5-го тура регулярного чемпионата с УНИКСом.

«Предстоящий матч очень важен для нас, нам надо прервать серию поражений и наконец-то победить дома. УНИКС — очень серьезный соперник. Они бросят нам вызов как в защите, так и в нападении. Надо сыграть очень внимательно все 40 минут», — цитируют «Известия» Синглтона.

Матч «Анадолу Эфес» — УНИКС состоится сегодня, 21 октября, начало — в 20.00 (мск). Турецкая команда потерпела поражения во всех 4 предыдущих играх Евролиги, казанцы одержали 1 победу и проиграли в 3 встречах.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1238434/dmitrii-garin/tur-do-barsy-smozhet-li-zenit-ostanovit-favorita-evroligi

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор
Воробьев прокомментировал ограничения по COVID-19 в Подмосковье
0