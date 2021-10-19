ЦСКА и семь клубов Евролиги имеют претензии к президенту Бертомеу
Клубы Евролиги имеют претензии к президенту организации Жорди Бертомеу, сообщает Gazzetta.
По информации источника, на заседании совета директоров восемь клубов, включая ЦСКА, подняли вопросы по финансовой ситуации Евролиги.
Президента организации поддержали всего несколько клубов, большинство из которых — испанские.
19 октября клубы проведут дальнейшие обсуждения относительно будущих планов Евролиги. Отмечается, что Бертомеу могут снять со своего поста летом 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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