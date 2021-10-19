Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

ЦСКА и семь клубов Евролиги имеют претензии к президенту Бертомеу

14:35
Теги:

Клубы Евролиги имеют претензии к президенту организации Жорди Бертомеу, сообщает Gazzetta.

По информации источника, на заседании совета директоров восемь клубов, включая ЦСКА, подняли вопросы по финансовой ситуации Евролиги.

Президента организации поддержали всего несколько клубов, большинство из которых — испанские.

19 октября клубы проведут дальнейшие обсуждения относительно будущих планов Евролиги. Отмечается, что Бертомеу могут снять со своего поста летом 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
Иммунолог рассказал о правилах одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19
0