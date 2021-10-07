Куртинайтис назвал игроков Евролиги, за которыми стоит следить

Бывший главный тренер «Химок», олимпийский чемпион Римас Куртинайтис назвал молодых баскетболистов, которые могут повторить путь Луки Дончича.

— Шарунас Ясикявичюс взял Рокаса Йокубайтиса в «Барселону», из которого может сделать настоящую звезду, — сказал «СЭ» Римас Куртинайтис. — Он хорошо знаком с его возможностями и попытается повысить его планку. Наслышан о Викторе Вембаняма из «Виллербана». От него большие ожидания, на чемпионате Европы-2019 (U-16) форвард делал какие-то невероятные вещи. Посмотрим, как он адаптируется к взрослому баскетболу.

В первом матче Евролиги-2021/22 против «Альбы» (96:64) Йокубайтис набрал 12 очков, а также сделал 3 подбора и отдал 6 передач. Венбаньяма в игре против «Жальгириса» (88:76) провел на площадке 3 минуты и 23 секунды, он сделал один блок и совершил 2 потери.

«Если «Химки» не пойдут навстречу, то все-таки придется обратиться в суд». Римас Куртинайтис — о долгах