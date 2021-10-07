«Зенит» на выезде обыграл «Жальгирис» в Евролиге
«Зенит» победил «Жальгирис» (70:64) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
В составе победителей самым результативным стал Джордан Лойд — 19 очков. У «Жальгириса» 14 очков набрал Янис Стрелниекс.
«Зенит» выиграл оба стартовых матча и на данный момент занимает первое место.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Зенит» (Россия) — 64:70 (16:21, 18:19, 17:15, 13:15)
7 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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