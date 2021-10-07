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«Зенит» на выезде обыграл «Жальгирис» в Евролиге

22:02
«Жальгирис» — «Зенит» — 64:70. Фото БК «Жальгирис»
«Жальгирис» — «Зенит» — 64:70. Фото БК «Жальгирис»
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«Зенит» победил «Жальгирис» (70:64) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Джордан Лойд — 19 очков. У «Жальгириса» 14 очков набрал Янис Стрелниекс.

«Зенит» выиграл оба стартовых матча и на данный момент занимает первое место.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Зенит» (Россия) — 64:70 (16:21, 18:19, 17:15, 13:15)

7 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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