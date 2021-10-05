Пау Газоль объявил о завершении карьеры

Известный испанский форвард Пау Газоль принял решение завершить карьеру. Газоль объявил о своем решении на пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 5 октября.

41-летний испанец играл на профессиональном уровне с 1998 года. На драфте НБА 2001 года был выбран командой «Атланта Хокс», но затем был обменен в «Мемфис», за который выступал на протяжении семи лет. После периода в «Гриззлис» перешел в «Лос-Анджелес Лейкерс», с которыми выиграл два чемпионства НБА в 2009 и 2010 годах.

Всего в НБА 6-кратный участник Матча всех Звезд провел 1226 матчей (1150 в старте), в которых набирал в среднем 17 очков, 9,3 подбора и 3,2 передачи при реализации с игры 50,7%.

На международном уровне Пау в составе сборной Испании завоевал две серебряные (2008, 2012) и одну бронзовую (2016) медали Олимпийских игр, золото чемпионата мира-2006, а также три золота (2009, 2011, 2015), два серебра (2003, 2007) и две бронзы (2001, 2017) Евробаскетов.