Титулованный тренер и олимпийский чемпион рассказал о причинах провального сезона подмосковного клуба, главных трансферах Евролиги и «полуфабрикате» от ФИБА.

Многолетний наставник «Химок» Римас Куртинайтис не общался с российскими СМИ с момента увольнения из подмосковного клуба в середине января 2021 года, но сделал исключение для «СЭ». Оказывается, что тренер имеет финансовые претензии к желто-синим, но не хотел обращаться в суд, чтобы команда могла беспрепятственно заявиться в Суперлигу-1. Теперь судебный процесс между клубом и его легендой возможен. Также мы поговорили об отношении олимпийского чемпиона к «окнам» ФИБА, фаворитах Евролиги-2021/22, переходу Шведа в ЦСКА, а также причинах слабой игры химчан в прошлом сезоне.

В ФИБА многие вопросы решают люди, которые не любят баскетбол

— Как ваши дела, здоровье?

— Спасибо, все в порядке. Много времени провожу в своем загородном доме в 160 км от Каунаса. Наслаждаюсь природой, рыбалкой и смотрю много баскетбола.

— Как складывается ситуация с коронавирусом в Литве?

— У нас выявляют по 2-2,5 тысячи новых случаев заражения СOVID-19 в день. Для небольшой Литвы это высокие цифры. При этом есть четкий контроль. Только с антиковидным паспортом ты можешь попасть в большие магазины, на спортивные мероприятия, концерты. Если его нет, то твои передвижения по стране заметно ограничены.

— У вас есть этот паспорт? Решили поставить прививку?

— Нет, я переболел еще в Москве год назад, и у меня до сих пор есть антитела. Этого достаточно, чтобы получить антиковидный паспорт. А с прививкой пока не спешу. К ее побочным действиям по-прежнему много вопросов.

— Летом сборная Литвы не смогла выиграть квалификацию в Каунасе, уступив в финале Словении. Это был тяжелый удар для страны?

— Тяжелый. За 30 лет мы впервые не попали на Олимпиаду, хотя сделали все возможное для этого. Федерация заплатила ФИБА, чтобы провести отборочный турнир в Каунасе, на трибуны пустили зрителей. Возможно, это сыграло с нами злую шутку. Весь сезон игроки выступали без публики, а тут полный зал на арене. Может быть, это давление было лишним. С другой стороны, Словения была очень хороша. Дончич всех порвал, никто не мог против него защищаться. Жаль, что мы теряем позиции. Когда-то Литва была в топ-3 рейтинга ФИБА, а сейчас находимся только в конце первой десятки. Последние пять лет мы не можем выиграть медали ни с молодежной сборной, ни с национальной. Женский баскетбол в Литве давно потерян. Так что времена непростые.

— Новым тренером сборной стал наставник пермской «Пармы» Казис Максвитис. Он способен дать команде новый импульс?

— Он очень хорошо знает поколение, которое сейчас выходит на первые роли. Он работал с ними на юниорском уровне, выиграл с ребятами три чемпионата Европы и чемпионат мира (U-20). Возможно, у него будет лучше контакт с баскетболистами, чем у предшественника. С другой стороны, Казис попал в очень тяжелые условия. В ноябре ему начинать отбор на чемпионат мира, а в сборной идет смена поколений. Из тех, кто играл в олимпийской квалификации, семь человек завершили карьеру в национальной команде. Плюс история с Евролигой не закончена, ты не можешь вызвать целый ряд топ-игроков.

Играть придется фактически вторым составом. А если ты не попадаешь на ЧМ-2023, то автоматически пролетаешь мимо Олимпиады-2024. Понятно, что и другие команды столкнутся со схожими проблемами. Но все-таки у тех же Чехии и Болгарии (соперники Литвы по отборочной группе. — Прим. «СЭ») нет столько игроков, выступающих в Евролиге. Пожалуй, только Веселы и Везенков. Честно, с этими окнами ФИБА наворотила дел. Командам, которые имеют много игроков высокого уровня — Хорватия, Испания, Греция, Сербия, Литва, — попали в невыгодное положение. Они просто не могут собрать ведущих игроков.

— Вам наверняка много раз предлагали возглавить сборную, почему отказывались?

— Мне больше близок клубный баскетбол. Я привык выкладываться на 150 процентов каждый день, постоянно быть в курсе дел своих игроков. К примеру, Максвитис тренирует «Парму». Он сосредоточен на делах своего клуба, и при этом ему надо постоянно следить за выступлением литовцев. Да, для этого есть помощники, но смогут ли они увидеть то, что ты бы мог подменить только сам? Это спорный вопрос. Когда квалификации на крупные турниры проходили летом, то тренер сборной мог весь сезон работать в клубе, а потом у него была пауза в две-три недели, чтобы переключиться, а также получить в свое распоряжение всех сильнейших, включая баскетболистов из НБА. Это был здравый подход. В ФИБА решили сделать квалификацию по аналогии с футболом, но получился полуфабрикат. Но если в футболе все клубные турниры прерываются ради сборных, то ФИБА не смогла этого добиться.

— Когда уже появились окна для сборных, вы были тренером клуба Евролиги. Тяжело было вести переговоры с федерациями?

— Приведу пример. В середине прошлого сезона, когда у «Химок» сломался Алексей Швед и Стефан Йович, на позиции первого номера у нас остался только Вячеслав Зайцев. Ему приходит вызов в сборную. Я объясняю, что не могу его отпустить. У нас очень сложная кадровая ситуация. Я понимаю тренера Базаревича, ведь сам играл за сборную примерно 20 лет, за СССР и за Литву. Но ситуация, в которую всех поставила ФИБА, — просто нонсенс. Я проработал в исполнительном комитете ФИБА четыре года. Уже тогда заметил, что многие вопросы они решают как чиновники, которые не любят баскетбол.

Когда Ясикявичюс уехал из «Жальгириса», то многие игроки сказали: «Слава богу»

— Летом в Евролиге было много интересных переходов. Вас удивил какой-то трансфер?

— Пожалуй, переход Майка Джеймса в «Монако». У них и так был приличный ростер, но приезд американца значительно повышает их потенциал. Если тренер найдет подход к Майку, то он принесет клубу много побед. Думаю, они будут претендовать на место в плей-офф, хотя многие их и недооценивают в начале сезона. «Милан» очень серьезно укомплектован. Мелли — великолепное приобретение. Если бы они еще взяли Милутинова вместо Тарчески, то это была бы идеальная команда. «Барселона» и «Анадолу Эфес» практически не изменились, а значит, по-прежнему остаются фаворитами. Ясикявичюс взял Йокубайтиса, из которого может сделать настоящую звезду. Он хорошо знаком с его возможностями и попытается повысить его планку.

— Многие ждут кризиса второго сезона от Шарунаса Ясикявичюса, который еще в прошлом году не всегда мог найти язык с лидерами команды. Что вы об этом думаете?

— Шарунас — жесткий тренер, очень любит строгую дисциплину. Когда он ушел из «Жальгириса», то многие игроки сказали: «Слава богу». Он всех зашугал. С другой стороны, при нем клуб с небольшим бюджетом дошел до «Финала четырех» Евролиги, выиграть в Каунасе было практически невозможно. В «Барселоне», на мой взгляд, он также сразу зарекомендовал себя с лучшей стороны. Вернул клубу чемпионство ACB, был очень близок к выигрышу Евролиги. Плюс «Барса» стала первой в регулярном сезоне Евролиги. Думаю, что потенциал для развития еще есть. Вряд ли у команды будет спад, а у тренера — какие-то проблемы, связанные со вторым годом работы.

— За кем из молодых игроков вы будете пристально следить?

— Наслышан о Викторе Вембаняма из «Виллербана». От него большие ожидания, на чемпионате Европы-2019 (U-16) форвард делал какие-то невероятные вещи. Посмотрим, как он адаптируется к взрослому баскетболу.

— Швед и Григонис сделают ЦСКА сильнее?

— Прошлый сезон получился для Алексея скомканным. Много микротравм, когда он то мог тренироваться, то нет. Если у него не будет проблем со здоровьем и он будет в кондициях, то он принесет много пользы армейцам. В «Химках» у него был зеленый свет в атаке, он играл по 35 минут и совершал по 20-25 бросков. В ЦСКА у него другая роль, играть придется эпизодами. Посмотрим, как Швед к этому адаптируется, но думаю, что все будет хорошо.

Григонис имеет богатый опыт выступления на высоком уровне в разных странах, в прошлом году был лидером «Жальгириса». С хорошим броском, приятным характером, не боится брать на себя инициативу на последних секундах. Я пытался подписать его в «Химки» летом 2020 года, но не вышло.

— Что скажите об обновлениях «Зенита»?

— Очень симпатичная команда у Хавьера Паскуаля, но потеря Напьера — весомая. Представляете, они лишились одного игрока и сразу же столкнулись с рядом трудностей. А если вспоминать наш прошлый сезон в «Химках», то мы лишились семи основных баскетболистов. Швед не играл первые два месяца, Йович получил травму на предсезонке, американцы не могли доехать до России из-за ковид-ограничений.

У «Химок» было очень много проблем в организационном плане

— Сильно переживали всю эту историю вокруг «Химок», которые стали для вас практически родным коллективом?

— Вы правы, «Химки» действительно стали для меня вторым домом. Я отработал в клубе восемь лет, выиграл с командой Единую лигу ВТБ, два Еврокубка. С Евролигой было сложно, так как у нас не было постоянной лицензии. Хотя в позапрошлом сезоне мы, скорее всего, вышли бы в плей-офф (перед отменой сезона-2019/20 подмосковный клуб шел на седьмом месте в регулярке. — Прим. «СЭ»). А прошлый сезон пошел наперекосяк с самого начала. Много думал о причинах этим летом. Я хотел поменять несколько игроков, но у них были гарантированные контракты. Не удалось с ними договориться. Плюс были допущены какие-то невероятные просчеты с въездом легионеров в Россию в период пандемии. На приезд каждого новичка мы потратили по 1,5-2 месяца. Я не россиянин, не юрист, поэтому не могу разбираться в таких тонкостях местного законодательства.

В Литве ничего особо не поменялось. Да, было две недели карантина, но «Жальгирис» снял для новичков этаж в отеле с тренажерным залом, где они спокойно поддерживали форму и готовились к сезону. В итоге они стартовали с пяти побед в Евролиге. У нас же все опоздали на сбор, потом попали на двухмесячный карантин. Затем в команде произошла вспышка ковида, и мы поехали играть в Испанию всемером. Мне сказали: «Езжай играй». Что я могу сделать? Я такой же солдат, как и игроки. Почему больше ни одна из команд турнира не подвергалась такому позору? Так что кроме спортивной составляющей было больше проблем в организационном плане. А неудачный старт морально нас прибил.

— Как проходило расставание с клубом? Насколько я помню, вы даже не попрощались с болельщиками.

— Мне давали время, чтобы мы смогли выкарабкаться, поправить свои результаты. Пару игр было очень близких, но в концовках нам не везло. Потом окончательно сломались. Нет результатов, и мой контракт расторгли. У команды уже тогда начались финансовые проблемы, поэтому со мной так и не рассчитались. Спонсоры ушли, перед кем-то закрыв долги, а перед кем-то нет. По каким принципам это решалось — непонятно. Нас перевели на клуб, но мы знаем, что таких денег у «Химок» сейчас нет. Мой агент этим занимается, но переговоры идут сложно. Не хочется идти в суд. У меня уже были такие опыты, когда я работал в Польше и Италии. Когда деньги приходилось возвращать в судебном порядке. С «Химками» хочется договориться по-хорошему.

Если бы я обратился в суд перед началом сезона, то ФИБА могла бы не допустить «Химки» в Суперлигу. Я не хотел причинить такой вред клубу, но, в свою очередь, тоже хочу определенного уважения.

— У вас есть понимание, почему большинству легионеров вернули долги, а вам нет?

— Возможно, они считают, что я виноват в неудачных результатах. Но в контракте нет таких условий: будешь выигрывать — заплатим, не будет результата — нет. Это можно сравнить с войной, где возможен любой исход. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Если «Химки» не пойдут навстречу, то все-таки придется обратиться в суд.

Игроки с опытом игры в НБА привыкли диктовать свои условия

— Есть мнение, что «Химки» после ухода Тайриса Райса так и не смогли найти сильного разыгрывающего под Шведа. Вы согласны?

— Не думаю. Йович — сильный разыгрывающий, Зайцев отлично выглядел в своих отрезках, Швед мог сыграть на позиции первого номера. В сезоне-2019/20 это работало. Понятно, что запоминается только последнее, но в прошлом сезоне, повторюсь, у нас был кадровый дефицит. Приходилось ставить на первого номера Бертанса, но затем и он получил травму. Макколлум приехал поздно и набирал форму непосредственно в играх. Это тяжело.

— Чем можно объяснить отъезд Грега Монро? Не сошлись с ним характерами?

— Аналогичная история произошла с Уиллом Томасом в УНИКСе. Тренер хочет, чтобы он играл так, а он говорит, что будет действовать иначе. Когда не получается найти компромисс, то лучше для коллектива, чтобы кто-нибудь ушел. Игрок или тренер. Плюс Монро очень тянуло домой, и мы решили, что не стоит его удерживать. Игроки с опытом игры в НБА привыкли диктовать свои условия. «Мне некомфортно в этом клубе, обменяйте меня».

— Через ваши руки прошло немало молодых российских игроков — вы видите у них нечто общее, что мешало бы им раскрываться?

— Сложно сказать одну причину. Бывает такое, что в одном поколении появляется много талантов, а в следующем всего несколько игроков добираются до высокого уровня. Возможно, все дело в подготовке детей, которая выстроена не на должном уровне, но тут я не берусь утверждать. В этом аспекте я больше знаком с реалиями Литвы.

Если же говорить про мой второй приезд в «Химки», то мне не попадались молодые российские суперталанты. Только «Локомотив-Кубань» делал ставку на своих воспитанников, которые в перспективе могут дорасти до уровня национальной сборной. Интересный баскетболист — Владислав Одиноков, которого я поднял из третьей команды. Он был некоординированный, не знал многих базовых вещей, но буквально за месяц значительно прибавил. Если поработать с ним индивидуально и дать возможность много играть, то из него тоже получится толк. Слышал, что он перешел в МБА. Все в его руках. Сейчас ему надо получать игровое время.

— Вы готовы продолжать карьеру?

— Да, безусловно. Готов к новому вызову. Много думал об этой неудаче в «Химках», проанализировал все возможные просчеты. Но повторюсь: это были больше бытовые ошибки, чем спортивные.