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Кокошков и 3 игрока «Фенербахче» пропустят матч с ЦСКА

07:26
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Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков пропустят третий матч плей-офф Евролиги против ЦСКА, сообщает Eurohoops. Также турецкая команда обойдется без трех игроков.

Матч состоится 28 апреля в Турции. После двух игр ЦСКА ведет в серии — 2-0.

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