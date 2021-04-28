Кокошков и 3 игрока «Фенербахче» пропустят матч с ЦСКА
07:26
Главный тренер «Фенербахче» Игор Кокошков пропустят третий матч плей-офф Евролиги против ЦСКА, сообщает Eurohoops. Также турецкая команда обойдется без трех игроков.
Матч состоится 28 апреля в Турции. После двух игр ЦСКА ведет в серии — 2-0.
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