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«Реал» обыграл «Эфес» и сократил отставание в серии 1/4 финала Евролиги

21:41
«Реал» обыграл «Эфес». Фото БК «Реал»
«Реал» обыграл «Эфес». Фото БК «Реал»
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«Реал» обыграл «Эфес» в третьем матче 1/4 финала Евролиги — 80:76.

Турецкая команда ведет в серии до трех побед со счетом 2-1. Отметим, что первые две встречи завершились разгромом для «Реала» — мадридцы уступили со счетом 63:90 и 68:91.

Четвертый матч серии состоится 29 апреля в Мадриде.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

«Реал» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 80:76 (15:15, 13:23, 20:20, 32:18)

Счет в серии: 1-2.

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