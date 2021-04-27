«Реал» обыграл «Эфес» и сократил отставание в серии 1/4 финала Евролиги

«Реал» обыграл «Эфес» в третьем матче 1/4 финала Евролиги — 80:76.

Турецкая команда ведет в серии до трех побед со счетом 2-1. Отметим, что первые две встречи завершились разгромом для «Реала» — мадридцы уступили со счетом 63:90 и 68:91.

Четвертый матч серии состоится 29 апреля в Мадриде.

Баскетбол

Евролига

1/4 финала

«Реал» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 80:76 (15:15, 13:23, 20:20, 32:18)

Счет в серии: 1-2.