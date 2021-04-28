Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Итудис о третьем матче с «Фенербахче»: «Мы едем в Турцию драться»

09:58
Теги:

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о предстоящем третьем матче серии 1/4 финала Евролиги против «Фенербахче».

«Мы знаем качество «Фенербахче», мы очень уважаем то, что они представляют собой как отдельные лица и группа, но мы также с огромным уважением относимся к тому, что мы делаем как организация, как клуб, как ЦСКА. Мы едем туда драться. Мы ожидали, что у «Фенербахче» будет другой состав для первого матча, мы уважаем всех игроков и тренеров, уделяем внимание всем и каждому. Готовы выходить и сражаться независимо от того, кто готов или нет. У нас есть свои проблемы, мы тоже играем не в полном составе», — приводит официальный сайт армейцев слова Итудиса.

Матч «Фенербахче» — ЦСКА состоится сегодня, 28 апреля в Стамбуле (Турция). Начало встречи — в 20.45 (мск). Армейцы ведут в серии со счетом 2:0, в случае победы красно-синие выйдут в финал четырех.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-04-28-fenerbahce-cska-preview/

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
18-летняя девушка скончалась на Манежной площади в Москве
Ученые из Техаса нашли способ убить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду
Кто из-знаков зодиака расплачивается за грехи прошлой жизни

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд