Главный тренер «Зенита» оценил игру команды в матче против ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (67:77).
«Поздравляю ЦСКА. Соперник был, очевидно, лучше, чем мы. Начало игры повлекло за собой все остальное, а начало было катастрофой. Мы совершали потери мяча, не контролировали подборы в защите. Первая четверть была ужасной, после этого, во второй и третьей четвертях мы играли лучше, старались быть в игре. Это было сложно, так как мы все время уступали в счете. Всего один раз мы сравняли, на табло было 38:38. Мы совершили 16 потерь мяча, промахнулись 9 штрафных — с такими ошибками невозможно выиграть на выезде. Сейчас мы не на том уровне, чтобы бороться с такими командами, как ЦСКА», — приводит слова тренера сайт «Зенита».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/10/12/sobralis-i-imeli-shansy-na-pobedu/
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