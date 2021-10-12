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Главный тренер «Зенита» оценил игру команды в матче против ЦСКА

Главный тренер «Зенита» оценил игру команды в матче Евролиги против ЦСКА
12 октября, 23:17
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (67:77).

«Поздравляю ЦСКА. Соперник был, очевидно, лучше, чем мы. Начало игры повлекло за собой все остальное, а начало было катастрофой. Мы совершали потери мяча, не контролировали подборы в защите. Первая четверть была ужасной, после этого, во второй и третьей четвертях мы играли лучше, старались быть в игре. Это было сложно, так как мы все время уступали в счете. Всего один раз мы сравняли, на табло было 38:38. Мы совершили 16 потерь мяча, промахнулись 9 штрафных — с такими ошибками невозможно выиграть на выезде. Сейчас мы не на том уровне, чтобы бороться с такими командами, как ЦСКА», — приводит слова тренера сайт «Зенита».

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/10/12/sobralis-i-imeli-shansy-na-pobedu/

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Иван Шитик все материалы автора
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