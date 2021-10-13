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«Допустили много ошибок». Зубков прокомментировал первое поражение «Зенита» в Евролиге

00:05
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Форвард «Зенита» Андрей Зубков рассказал «СЭ» о причинах неудачной игры своей команды в Москве. Сине-бело-голубые уступили ЦСКА (67:77), потерпев первое поражение в регулярном сезоне.

— Не получилось сегодня начать матч так, как планировали, — отметил Зубко. — Однако, во второй четверти мы собрались, стали показывать свою игру и в третьей четверти сравняли счет. Да, допустили много ошибок, а в Евролиге на выезде их допускать нельзя, если хочешь выиграть. Сейчас летим домой, послезавтра нас ждет важнейший матч: мы впервые сыграем в новом сезоне Евролиги у себя дома. Постараемся показать нашим болельщикам красивую игру в матче с «Баварией».

В матче с ЦСКА баскетболисты «Зенита» допустили 16 потерь.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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