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«Баскония» одержала победу в матче с «Панатинаикосом»

12 октября, 23:15
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«Баскония» победила «Панатинаикос» (81:79) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Испанский клуб одержал первую победу и занимает 15-е место. У «Пао» также одна победа и 12-я позиция.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:79 (15:17, 25:18, 21:24, 20:20)

12 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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