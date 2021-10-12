«Баскония» одержала победу в матче с «Панатинаикосом»
«Баскония» победила «Панатинаикос» (81:79) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Испанский клуб одержал первую победу и занимает 15-е место. У «Пао» также одна победа и 12-я позиция.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Баскония» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:79 (15:17, 25:18, 21:24, 20:20)
12 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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