Евролига представила символическую сборную «Химок» последнего десятилетия

Пресс-служба Евролиги путем голосования болельщиков определила десять самых сильных игроков «Химок».

Подобные опросы проведены для 15 клубов, которые провели больше всего сезонов в самом престижном евротурнире с 2010 по 2020 годы.

Первое место занял Алексей Швед (97,85% голосов). Это самый высокий процент среди игроков всех 15 команд.

В пятерку лучших игроков «Химок» по мнению фанатов также вошли: Тайлер Ханикатт (80,26%), Энтони Гилл (75,11%), Сергей Моня (60,09%) и Джордан Мики (51,93%).

На позициях с шестой по десятую расположились: Тайрес Райс (50,21%), Кит Лэнгфорд (44,64%), Стефан Йович (42,49%), Девин Букер (36,48%) и Юнас Жеребко (34,76%).