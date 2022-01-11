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Евролига перенесла матч «Милан» — УНИКС

20:36
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Евролига удовлетворила запрос УНИКСа и перенесла матч 21-го тура регулярного чемпионата между казанским клубом и «Миланом», сообщает пресс-служба турнира. Встреча должна была состояться 13 января в Италии.

Ранее из-за коронавируса был перенесен матч 20-го тура Евролиги УНИКС — «Монако».

Казанская команда располагается на пятом месте в турнирной таблице Евролиги, одержав 11 побед в 18 играх.

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Иван Шитик все материалы автора
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