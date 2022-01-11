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Евролига перенесла матч «Жальгирис» — «Црвена Звезда»

14:52
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Евролига 11 января на официальном сайте объявила о переносе матча 21-го тура регулярного чемпионата «Жальгирис» — «Црвена Звезда».

Встреча была запланирована на 13 января, но сербский клуб сделал запрос на перенос в связи со вспышкой COVID-19 в команде.

Напомним, что ранее Евролига перенесла несколько матчей «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Отметим, что каждый матч по правилам Евролиги может переноситься не более трех раз.

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Иван Шитик все материалы автора
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