Евролига 11 января на официальном сайте объявила о переносе матча 21-го тура регулярного чемпионата «Жальгирис» — «Црвена Звезда».

Встреча была запланирована на 13 января, но сербский клуб сделал запрос на перенос в связи со вспышкой COVID-19 в команде.

Напомним, что ранее Евролига перенесла несколько матчей «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Отметим, что каждый матч по правилам Евролиги может переноситься не более трех раз.