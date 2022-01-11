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«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» в Евролиге

22:56
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Фенербахче» победил «Олимпиакос» (94:80).

В составе победителей самым результативным стал Мелих Махмутоглу — 17 очков. У гостей по 14 очков набрали Тайлер Дорси и Костас Слукас.

«Фенербахче» занимает десятое место. «Олимпиакос» на третьей позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 94:80 (11:17, 25:22, 30:20, 28:21)

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Евгений Петров все материалы автора
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