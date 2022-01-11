«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Фенербахче» победил «Олимпиакос» (94:80).
В составе победителей самым результативным стал Мелих Махмутоглу — 17 очков. У гостей по 14 очков набрали Тайлер Дорси и Костас Слукас.
«Фенербахче» занимает десятое место. «Олимпиакос» на третьей позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 94:80 (11:17, 25:22, 30:20, 28:21)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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