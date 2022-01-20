Евролига опровергла информацию о переносе «Финала четырех» из Берлина в Белград

Евролига прокомментировала информацию о возможном переносе «Финала четырех» из Берлина.

«На данный момент матчи «Финала четырех», как и было объявлено в июле прошлого года, должны быть сыграны в Берлине», — приводит слова пресс-службы Евролиги ТАСС.

Ранее сербское издание Mozzart Sport сообщало, что «Финал четырех» будет перенесен из Берлина в Белград.

Турнир пройдет с 27 по 29 мая на «Мерседес-Бенц-Арене», вмещающей 14 500 зрителей.