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Сегодня, 14:24

Евролига опровергла информацию о переносе «Финала четырех» из Берлина в Белград

Анна Горшкова
Корреспондент

Евролига прокомментировала информацию о возможном переносе «Финала четырех» из Берлина.

«На данный момент матчи «Финала четырех», как и было объявлено в июле прошлого года, должны быть сыграны в Берлине», — приводит слова пресс-службы Евролиги ТАСС.

Ранее сербское издание Mozzart Sport сообщало, что «Финал четырех» будет перенесен из Берлина в Белград.

Турнир пройдет с 27 по 29 мая на «Мерседес-Бенц-Арене», вмещающей 14 500 зрителей.

Источник: https://tass.ru/sport/13478947
Евролига
финал четырех
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