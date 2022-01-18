Источник: «Финал четырех» Евролиги может быть перенесен из Берлина в Белград

Евролига может объявить о переносе «Финала четырех» этого сезона из Германии в Сербию, пишет сербское издание Mozzart Sport.

Власти Белграда гарантируют наличие болельщиков на главных матчах сезона. А Евролига не горит желанием проводить «Финал четырех» при пустых трибунах второй год подряд. Немцы же не могут гарантировать заполняемость трибун.

Ранее было объявлено, что решающая стадия Евролиги пройдет в Берлине с 27 по 29 мая.

Напомним, «Финал четырех» Евролиги проходил в Берлине в 2009 и 2016 годах.

В прошлом сезоне итоговая часть турнира прошла на стадионе «Ланксесс-Арена» в Кельне, победителем Евролиги стал турецкий клуб «Анадолу Эфес».