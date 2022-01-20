Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 20:54

УНИКС обыграл «Барселону» в матче Евролиги

Евгений Петров
Корреспондент
Брэндон Дэвис против Тони Джекири.
Фото БК «Барселона»

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС победил «Барселону» (70:64).

В составе победителей самым результативным стал Лоренцо Браун. В его активе 22 очка. 20 очков набрал Джон Браун.

У «Барсы» лучшим снайпером стал Кори Хиггинс — 17 очков. 16 очков в активе Брэндона Дэвиса.

Несмотря на поражение, «Барселона» осталась лидером регулярного чемпионата. УНИКС на шестом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Барселона» (Испания) — 70:64 (17:14, 14:21, 23:13, 16:16)

20 января.

БК Барселона
БК УНИКС
Евролига
5
Читайте также
Закат Обамеянга. Звезду «Арсенала» обвинили в пьянстве и изгоняют из клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Евролига опровергла информацию о переносе «Финала четырех» из Берлина в Белград
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости