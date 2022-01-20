УНИКС обыграл «Барселону» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги УНИКС победил «Барселону» (70:64).

В составе победителей самым результативным стал Лоренцо Браун. В его активе 22 очка. 20 очков набрал Джон Браун.

У «Барсы» лучшим снайпером стал Кори Хиггинс — 17 очков. 16 очков в активе Брэндона Дэвиса.

Несмотря на поражение, «Барселона» осталась лидером регулярного чемпионата. УНИКС на шестом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Барселона» (Испания) — 70:64 (17:14, 14:21, 23:13, 16:16)

20 января.