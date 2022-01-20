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Сегодня, 05:16

Бэрон ждет очень сложного матча против «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент

Атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон перед матчем Евролиги против «Монако» отметил, что игра будет очень сложной.

«Монако» сейчас играет очень хорошо, они одержали несколько побед подряд, знают свои сильные стороны. Тренер Обрадович хорошо управляет командой. Это будет очень сложная игра. Майк Джеймс — отличный баскетболист, который может делать сложные броски. Мы должны постоянно создавать ему сложности на протяжении всех 40 минут и тогда сможем снизить его эффективность", — цитируют «Известия» Бэрона.

Источник: https://iz.ru/1279522/dmitrii-garin/otvetnaia-secha-smozhet-li-uniks-vziat-revansh-u-barselony
БК Зенит
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