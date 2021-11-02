ЦСКА голосовал за отставку президента Евролиги
Состоялся решающее голосование, которое определяло судьбу президента Евролиги Жорди Бертомеу. По итогам голосования руководителей 11 клубов было принято решение, что летом функционер оставит свой пост.
Голосование завершилась с перевесом в один голос: 6 против 5. ЦСКА голосовал за уход Бертомеу со своего поста, сообщает журналист Арис Баркас.
Основной претензией акционеров и клубов стали финансовые проблемы и распределение доходов турнира.
Вместе с «армейцами» за решительные изменения проголосовали «Маккаби», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Эфес» и «Милан». Еще пять команд — «Реал», «Барселона», «Баскония», «Жальгирис» и «Фенербахче» — хотели, чтобы Бертомеу остался.
АСВЕЛ и «Бавария», хоть и получили долгосрочные лицензии, пока не могут голосовать.
Как пишет Eurohoops, Бертомеу при новом менеджменте могут предложить позицию консультанта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю