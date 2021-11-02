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ЦСКА голосовал за отставку президента Евролиги

16:37
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Состоялся решающее голосование, которое определяло судьбу президента Евролиги Жорди Бертомеу. По итогам голосования руководителей 11 клубов было принято решение, что летом функционер оставит свой пост.

Голосование завершилась с перевесом в один голос: 6 против 5. ЦСКА голосовал за уход Бертомеу со своего поста, сообщает журналист Арис Баркас.

Основной претензией акционеров и клубов стали финансовые проблемы и распределение доходов турнира.

Вместе с «армейцами» за решительные изменения проголосовали «Маккаби», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Эфес» и «Милан». Еще пять команд — «Реал», «Барселона», «Баскония», «Жальгирис» и «Фенербахче» — хотели, чтобы Бертомеу остался.

АСВЕЛ и «Бавария», хоть и получили долгосрочные лицензии, пока не могут голосовать.

Как пишет Eurohoops, Бертомеу при новом менеджменте могут предложить позицию консультанта.

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Иван Шитик все материалы автора
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