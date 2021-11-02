ЦСКА голосовал за отставку президента Евролиги

Состоялся решающее голосование, которое определяло судьбу президента Евролиги Жорди Бертомеу. По итогам голосования руководителей 11 клубов было принято решение, что летом функционер оставит свой пост.

Голосование завершилась с перевесом в один голос: 6 против 5. ЦСКА голосовал за уход Бертомеу со своего поста, сообщает журналист Арис Баркас.

for Bertomeu to be replaced at the 30th of June and have the majority. Bertomeu is expected to be offered a consultant position in the new management (2/2).



More on @Eurohoopsnet — Aris Barkas (@arbarkas) November 2, 2021

Основной претензией акционеров и клубов стали финансовые проблемы и распределение доходов турнира.

Вместе с «армейцами» за решительные изменения проголосовали «Маккаби», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Эфес» и «Милан». Еще пять команд — «Реал», «Барселона», «Баскония», «Жальгирис» и «Фенербахче» — хотели, чтобы Бертомеу остался.

АСВЕЛ и «Бавария», хоть и получили долгосрочные лицензии, пока не могут голосовать.

Как пишет Eurohoops, Бертомеу при новом менеджменте могут предложить позицию консультанта.