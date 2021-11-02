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Генеральный директор Евролиги оставит свой пост в конце сезона

16:04
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Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу покинет свой пост после окончания сезона, сообщает журналист Христос Харпидис.

Ранее на заседании совета директоров, которое состоялось в Барселоне, восемь клубов подняли вопросы по финансовой ситуации и высказали серьезные претензии к испанскому менеджеру. В число этих клубов вошли ЦСКА, «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Маккаби Тель-Авив», «Жальгирис», «Анадолу Эфес», «Милан» и «Бавария». На стороне Бертомеу были испанские «Реал», «Барселона» и «Баскония». «Фенербахче» и «Виллербан» заняли нейтральную позицию.

Основной претензией акционеров и клубов стали финансовые проблемы и распределение доходов турнира. Бертомеу провел на посту 21 год.

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Иван Шитик все материалы автора
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