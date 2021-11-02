Генеральный директор Евролиги оставит свой пост в конце сезона
Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу покинет свой пост после окончания сезона, сообщает журналист Христос Харпидис.
Ранее на заседании совета директоров, которое состоялось в Барселоне, восемь клубов подняли вопросы по финансовой ситуации и высказали серьезные претензии к испанскому менеджеру. В число этих клубов вошли ЦСКА, «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Маккаби Тель-Авив», «Жальгирис», «Анадолу Эфес», «Милан» и «Бавария». На стороне Бертомеу были испанские «Реал», «Барселона» и «Баскония». «Фенербахче» и «Виллербан» заняли нейтральную позицию.
Основной претензией акционеров и клубов стали финансовые проблемы и распределение доходов турнира. Бертомеу провел на посту 21 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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