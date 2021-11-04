Экс-тренер сборной России Борис Соколовский считает, что у ЦСКА осталось только две звезды. Сегодня армейцы после трех поражений подряд встретятся с «Фенербахче» в Москве.

«В отсутствие Милутинова у ЦСКА осталось только две звезды — Клайберн и Швед. Фойгтманн, Курбанов, Шенгелия — игроки высокого уровня. Еще можно было назвать Хэкетта, но он, видимо, еще только набирает форму после летней операции. Остальные, в том числе и российские ребята — не тянут на статус игроков топ-клуба. И это наводит на мысль о селекции. Посмотрите, сколько игроков ушло из ЦСКА за последнее время по решению тренера. Майк Джеймс, Андрей Воронцевич, Кори Хиггинс. Эта троица могла и сейчас приносить очень много пользы ЦСКА.

На мой взгляд, Итудису надо пересмотреть коммуникацию с игроками в пользу понимания их непростых характеров. Он безусловно тренер-победитель, но для этого надо иногда «проиграть» своим игрокам, давая почувствовать им уверенность в своих силах. Со стороны кажется, что сейчас в коллективе много негатива. Много критики достается Боломбою, хотя парень старается. Да и других ребят не упрекнешь. Такое ощущение, что надо все начать с нуля. Чтобы команда и тренерский состав вновь сплотились. Уверен, что менеджмент ЦСКА даже в таких непростых условиях делает все возможное для улучшения ситуации", — цитируют «Известия» Соколовского.