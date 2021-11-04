«Надо все начать с нуля». Соколовский — о составе ЦСКА
Экс-тренер сборной России Борис Соколовский считает, что у ЦСКА осталось только две звезды. Сегодня армейцы после трех поражений подряд встретятся с «Фенербахче» в Москве.
«В отсутствие Милутинова у ЦСКА осталось только две звезды — Клайберн и Швед. Фойгтманн, Курбанов, Шенгелия — игроки высокого уровня. Еще можно было назвать Хэкетта, но он, видимо, еще только набирает форму после летней операции. Остальные, в том числе и российские ребята — не тянут на статус игроков топ-клуба. И это наводит на мысль о селекции. Посмотрите, сколько игроков ушло из ЦСКА за последнее время по решению тренера. Майк Джеймс, Андрей Воронцевич, Кори Хиггинс. Эта троица могла и сейчас приносить очень много пользы ЦСКА.
На мой взгляд, Итудису надо пересмотреть коммуникацию с игроками в пользу понимания их непростых характеров. Он безусловно тренер-победитель, но для этого надо иногда «проиграть» своим игрокам, давая почувствовать им уверенность в своих силах. Со стороны кажется, что сейчас в коллективе много негатива. Много критики достается Боломбою, хотя парень старается. Да и других ребят не упрекнешь. Такое ощущение, что надо все начать с нуля. Чтобы команда и тренерский состав вновь сплотились. Уверен, что менеджмент ЦСКА даже в таких непростых условиях делает все возможное для улучшения ситуации", — цитируют «Известия» Соколовского.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1245186/timur-ganeev/turetckie-linii-smogut-li-tcska-i-zenit-obygrat-grandov-iz-stambula
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