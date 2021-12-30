«Зенит» в овертайме обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» выиграл у «Црвены Звезды» (80:76 ОТ).
Самым результативным в составе победителей стал Билли Бэрон. Американец набрал 25 очков. У хозяев лучшим снайпером стал Нейт Уолтерс — 21 очко.
Российский клуб одержал 12-ю победу и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» на 13-й позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Зенит» (Россия) — 76:80 ОТ (21:29, 21:15, 15:6, 12:19, 7:11)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю