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«Зенит» в овертайме обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги

23:22
Матеуш Понитка. Фото БК «Зенит»
Матеуш Понитка. Фото БК «Зенит»
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» выиграл у «Црвены Звезды» (80:76 ОТ).

Самым результативным в составе победителей стал Билли Бэрон. Американец набрал 25 очков. У хозяев лучшим снайпером стал Нейт Уолтерс — 21 очко.

Российский клуб одержал 12-ю победу и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» на 13-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Зенит» (Россия) — 76:80 ОТ (21:29, 21:15, 15:6, 12:19, 7:11)

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Евгений Петров все материалы автора
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