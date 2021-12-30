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Главный тренер «Басконии» Спахия заразился коронавирусом

20:46
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Главный тренер испанской «Басконии» Невен Спахия сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Basket News, специалист был отправлен на карантин. Спахия находится в постоянной связи и контакте с медицинскими службами.

В четверг, 30 декабря, «Баскония» сыграет в 18-м раунде регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».

Дополнительная информация:

https://basketnews.com/news-162849-pcr-test-confirms-neven-spahija-is-infected-by-covid-19.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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