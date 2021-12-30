Главный тренер «Басконии» Спахия заразился коронавирусом
Главный тренер испанской «Басконии» Невен Спахия сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает Basket News, специалист был отправлен на карантин. Спахия находится в постоянной связи и контакте с медицинскими службами.
В четверг, 30 декабря, «Баскония» сыграет в 18-м раунде регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basketnews.com/news-162849-pcr-test-confirms-neven-spahija-is-infected-by-covid-19.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю