Вице-капитан «Зенита» прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» в Евролиге

«Зенит» на выезде обыграл «Црвену Звезду» (80:76) в рамках 18 тура регулярного сезона Евролиги и закрепился в топ-4. Итоги матча в Белграде «СЭ» прокомментировал форвард сине-бело-голубых Андрей Зубков.

— Мы очень рады этой победе. Командная работа с первой до последней секунды матча, — отметил «СЭ» вице-капитан «Зенита». — Прекрасно знали, что будет непросто играть в гостях с такой атмосферой, при полных трибунах, но нам удалось завершить год на позитивной ноте. Спасибо нашим болельщикам за то, что приехали в Белград и поддержали нас. Теперь возвращаемся домой и в новом году постараемся продолжить в том же направлении.

В 18 матчах Евролиги-2021/22 российский клуб одержал 12 побед. Больше только у «Реала» и «Барселоны».