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«Црвена Звезда» сообщила об 11 новых случаях коронавируса

02:52
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«Црвена Звезда» объявила на официальном сайте, что в клубе выявлены 11 новых случаев положительных тестов на коронавирус. Среди заболевших восемь игроков и три тренера, в том числе главный тренер Деян Радонич.

Решение по матчу регулярного чемпионата Евролига против «Барселоны» будет принято в среду.

Напомним, ранее Евролига перенесла из-за коронавируса матчи «Маккаби» — «Баскония», «Реал» — УНИКС и АСВЕЛ — «Монако».

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Евгений Козинов все материалы автора
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