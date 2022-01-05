«Црвена Звезда» сообщила об 11 новых случаях коронавируса
«Црвена Звезда» объявила на официальном сайте, что в клубе выявлены 11 новых случаев положительных тестов на коронавирус. Среди заболевших восемь игроков и три тренера, в том числе главный тренер Деян Радонич.
Решение по матчу регулярного чемпионата Евролига против «Барселоны» будет принято в среду.
Напомним, ранее Евролига перенесла из-за коронавируса матчи «Маккаби» — «Баскония», «Реал» — УНИКС и АСВЕЛ — «Монако».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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