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Матч ЦСКА — «Барселона» перенесен из-за коронавируса в испанском клубе

12:59

Евролига объявила о переносе матча 19-го тура между ЦСКА и «Барселоной».

Как сообщается на официальном сайте турнира, «Барселона» попросила перенести встречу после того, как несколько игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус. Каталонский клуб не смог найти восемь игроков для заявки на игру.

Матч ЦСКА — «Барселона» должен был состояться 7 января.

Ранее Евролига отложила встречи 19-го тура «Альба» — «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» — «Бавария», «Жальгирис» — «Олимпиакос», «Црвена Звезда» — «Фенербахче», «Реал» — УНИКС, «Виллербан» — «Монако», «Маккаби» — «Баскония».

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/news/i/c5oonsq3kaojyghq/round-19-game-cska-vs-barcelona-suspended

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Карен Саркисян все материалы автора
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