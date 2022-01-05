Матч ЦСКА — «Барселона» перенесен из-за коронавируса в испанском клубе
Евролига объявила о переносе матча 19-го тура между ЦСКА и «Барселоной».
Как сообщается на официальном сайте турнира, «Барселона» попросила перенести встречу после того, как несколько игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус. Каталонский клуб не смог найти восемь игроков для заявки на игру.
Матч ЦСКА — «Барселона» должен был состояться 7 января.
Ранее Евролига отложила встречи 19-го тура «Альба» — «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» — «Бавария», «Жальгирис» — «Олимпиакос», «Црвена Звезда» — «Фенербахче», «Реал» — УНИКС, «Виллербан» — «Монако», «Маккаби» — «Баскония».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/news/i/c5oonsq3kaojyghq/round-19-game-cska-vs-barcelona-suspended
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