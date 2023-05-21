Центровой «Реала» Тавареш стал MVP «Финала четырех» Евролиги

Центровой «Реала» Эди Тавареш стал Самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги.

В финальном матче против «Олимпиакоса» (79:78) 31-летний кабо-вердианский баскетболист набрал 13 очков и сделал 10 подборов.

В полуфинале с «Барселоной» (78:66) Тавареш записал на свой счет 20 очков, 15 подборов и 4 блок-шота.

В сезоне-2022/23 Тавареш в среднем набирал 10,5 очка и делал 6,0 подборов в чемпионате Испании и 11,2 очка при 6,9 подборах в Евролиге.