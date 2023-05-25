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Сегодня, 17:35

Серхио Юль сыграл 1000-й матч за «Реал»

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Реала» Серхио Юль провел 1000-й матч за клуб. Юбилейной для 35-летнего испанца стала игра с «Бетисом» (79:77) в матче регулярного чемпионата страны.

Из 1000 матчей Юль победил в 751. Игрок перешел в «Реал» в 2007 году из «Манресы».

Рекордсменом мадридцев является Фелипе Рейес, который провел 1046 матчей за клуб.

В составе «сливочных» Юль трижды выигрывал Евролигу. В финале-2023 с «Олимпиакосом» (79:78) испанец совершил победный бросок.

Также Юль 7 раз становился чемпионом Испании. В 2017 году он был признан самым ценным игроком сезона Евролиги, а также включен в сборную десятилетия (2010-2020) Евролиги.

баскетбол
БК Реал
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