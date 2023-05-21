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«Реал» обыграл «Олимпиакос» и стал победителем Евролиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» празднует победу в Евролиге.
Фото Reuters

«Реал» одержал победу над «Олимпиакосом» в финале Евролиги — 79:78.

Мадридцы уступали в счете по ходу всей 4-й четверти, но сумели вырвать победу в концовке благодаря точному броску Серхио Юля.

Самым результативным игроком финальной встречи стал форвард «Олимпиакоса» Александр Везенков, набравший 29 очков. Лучшим у «Реала» с 15 очками стал защитник Серхио Родригес.

«Реал» 11-й раз в своей истории стал победителем Евролиги — это рекордный показатель.

Баскетбол

Евролига

Финал

«Олимпиакос» — «Реал»  — 78:79 (24:17, 21:28, 18:14, 15:20)

баскетбол
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Реал
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