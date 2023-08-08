«Барселона» подписала экс-форварда НБА Джабари Паркера

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании американского форварда Джабари Паркера. 28-летний американец присоединится к команде на следующий сезон в случае успешного прохождения медицинских тестов.

Последним клубом баскетболиста был «Бостон», за который он выходил на паркет последний раз в январе 2022 года. После этого он восстанавливался от травмы.

Также за карьеру в НБА Паркер, выбранный под вторым номером на драфте 2014 года, выступал за «Сакраменто», «Атланту», «Вашингтон» и «Милуоки». Его средние показатели в лиге — 14,1 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи.