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Сегодня, 00:14

«Барселона» подписала экс-форварда НБА Джабари Паркера

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании американского форварда Джабари Паркера. 28-летний американец присоединится к команде на следующий сезон в случае успешного прохождения медицинских тестов.

Последним клубом баскетболиста был «Бостон», за который он выходил на паркет последний раз в январе 2022 года. После этого он восстанавливался от травмы.

Также за карьеру в НБА Паркер, выбранный под вторым номером на драфте 2014 года, выступал за «Сакраменто», «Атланту», «Вашингтон» и «Милуоки». Его средние показатели в лиге — 14,1 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи.

баскетбол
БК Барселона
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