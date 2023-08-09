Хави не отрицает, что Ансу Фати может покинуть «Барселону» этим летом

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Ансу Фати из команды.

«До 31 августа многое может случиться. Для нас это во многом будет зависеть от финансового фэйр-плей», — приводит Фабрицио Романо на своей странице в Twitter слова Хави.

Действующий контракт 20-летнего Фати рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фати принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.