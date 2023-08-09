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Сегодня, 02:53

Хави не отрицает, что Ансу Фати может покинуть «Барселону» этим летом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ансу Фати.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Ансу Фати из команды.

«До 31 августа многое может случиться. Для нас это во многом будет зависеть от финансового фэйр-плей», — приводит Фабрицио Романо на своей странице в Twitter слова Хави.

Действующий контракт 20-летнего Фати рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фати принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ансу Фати
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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