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Сегодня, 08:01

Второй номер драфта НБА-2014 Джабари Паркер перейдет в «Барселону»

Руслан Минаев
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«Барселона» договорилась о подписании контракта с экс-форвардом «Милуоки», «Чикаго» и «Бостона» Джабари Паркером, сообщает Sport.es.

По данным источника, 28-летний американец успешно прошел медицинское обследование. Он заменит в клубе ушедшего Николу Миротича.

Во время выхода на драфт НБА-2014 Паркер котировался в качестве самого талантливого новичка лиги. Он был выбран «Милуоки» под общим вторым номером. В первом сезоне в НБА игрок получил разрыв крестообразной связки колена и пропустил почти год. Всего Паркер провел в НБА 310 игр, в среднем набирая 14,1 очка, 5,5 подбора и 2 передачи.

баскетбол
БК Барселона
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