Прощай, великий! Не стало самого титулованного тренера в мире

16 мая в Москве на 74-м году жизни скончался тренер по хоккею с мячом Владимир Янко.

Эпоха Владимира Янко

Тренер, единственный за всю историю вида спорта 6 раз приводивший национальную сборную СССР и России к титулу чемпионов мира (и еще четырежды завоевывавший золото как игрок). Наставник, четырежды покорявший с возглавляемыми им архангельским «Водником», московским «Динамо» и «Динамо-Казанью» хоккейный Олимп в лице Кубка мира, — и это тоже рекорд. И еще 12 раз выигрывавший с четырьмя разными командами (вышеперечисленными плюс красноярским «Енисеем») чемпионат страны... Чуть отодвигая с авансцены эти уникальные факты, Владимир Янко не просто самый харизматичный тренер и фантастический психолог, который строил чемпионские команды за считаные месяцы и мог довести до слез многократных чемпионов мира. Янко — это целая Эпоха.

Его знали даже те, кто, возможно, никогда не приходил на русский хоккей. Будучи динамовцем до кончиков пальцев, он дружил со спартаковцами Евгением Ловчевым и Сергеем Ольшанским, а в тонкости понимания футбола и спорта в целом мог дать фору любому телевизионному «эксперту». Да и, пожалуй, нет сомнений, что выбери в свое время кожаный, а не оранжевый мяч, Владимира Владимировича знали бы уже как выдающегося футбольного специалиста...

Владимир Янко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Прощу все, кроме безразличия»

Но на хоккее с мячом в свое время настоял великий Василий Трофимов — учитель, о котором Янко-ученик неизменно упоминал буквально в каждом своем интервью. Закончив игровую карьеру из-за травмы колена в тридцать, в 32 молодой тренер уже уехал в Сыктывкар и через год, в 1984-м, вывел местный скромный «Строитель» в высшую лигу. А в 89-м уже привел сборную СССР к победе на чемпионате мира в столичном «Олимпийском».

И ведь мало кто знает, что на ЧМ-1981 в Хабаровск Янко поехал... корреспондентом «Советского спорта»! Для СМИ он был невероятной находкой: фантастически начитанный и эрудированный, каждое его интервью — яркое и откровенное — становилось событием, позже разлетаясь на цитаты и никого не оставляя равнодушным. Да и у самого Владимира Владимировича к журналистам было особое отношение, которому он учил молодых коллег: «Ребята, вы не имеете права отказывать в интервью! Отказав газете — вы отказываете в рекламе всему виду спорта. Если не мы, то кто? Иначе наступит момент, когда нам никто и не позвонит».

Владимир Янко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Янко звонили все и всегда. Потому что он был, без преувеличения, самой яркой рекламой целого вида спорта. Его авторская книга наверняка бы стала бестселлером, но однажды он признался мне: «Мемуары — это точно не мое. Никогда в жизни! Если что-то и издавать, то только пособие в помощь молодым тренерам». А еще как-то на вопрос, чего сам тренер Янко никогда бы не простил игроку, ответил, не раздумывая: «Безразличия».

... Увы, на книгу так и не хватило времени: в ноябре Владимир Владимирович вернулся в любимую Казань — помогать местному «Ак Барс-Динамо». И как напророчил: «Это, пожалуй, моя последняя команда, где я проработаю. И мне очень хочется поднять ее на высокий уровень...»

Как он поднял на невероятный уровень не только отечественный, но и мировой хоккей с мячом. И в сердцах миллионов останется человеком, навсегда изменившим целый вид спорта.