Он прославлял русский хоккей до последних дней. Не стало великого тренера

Ушел из жизни многократный чемпион страны, шестикратный чемпион мира Владимир Янко

Выбирал между хоккеем с мячом и футболом

Он говорил, что ненавидит слово «бенди». «Пускай шведы, финны, норвежцы играют в бенди. А мы — в русский хоккей! У нас свое лицо, и наша стихия — атака», — в этой цитате весь Владимир Янко. Яркий, энергичный, характерный, самобытный, непохожий на других российских тренеров. Человек, который до последних дней прославлял русский хоккей. За годы в спорте он выиграл трофеи на разных уровнях — и на клубном, и на международном со сборными СССР и России. Недаром вошло в обиход выражение: «Где Янко, там — победа».

Владимир считал себя коренным москвичом, хотя родился в Полтавской области. Все потому, что его маму за некоторое время до появления малыша на свет отправили в колонию за происшествие на железной дороге, где она работала. После родов мать будущего тренера отпустили на свободу, и она отправилась в тогда еще пригород Москвы Кунцево. С ранних лет Владимир увлекся спортом: летом играл в футбол, зимой — в хоккей. Но не с шайбой, а с мячом. Любимая игра помогла не свернуть на кривую тропу. А когда в 13 лет Янко первый раз вживую посмотрел со стадиона матч русского хоккея, сердце подсказало, что это не просто игра, а игра всей жизни.

Янко мог сделать прекрасную карьеру в футболе. Возможностей для этого было даже больше, но Владимир выбрал хоккей с мячом. В основную команду московского «Динамо», чьим воспитанником является Янко, его пригласил тренер Василий Трофимов, который разглядел в молодом парне задатки будущего чемпиона. За бело-голубых Владимир отыграл всю карьеру, за исключением трех сезонов за «Зоркий». С «Динамо» Янко стал пятикратным чемпионом СССР, трижды взял Кубок европейских чемпионов и, разумеется, заслужил приглашение в сборную. С советской командой Владимир выиграл четыре чемпионата мира.

Не каждый элитный спортсмен становится сильным тренером. Гениальность Янко в том, что, сменив клюшку на планшетку, он построил не менее блестящую карьеру. А начинал Владимир Владимирович с малого: вывел в высшую лигу сыктывкарский «Строитель», затем пошел на повышение в «Енисей», с которым дважды выиграл чемпионат СССР. После распада Союза переехал тренировать в Финляндию. За четыре года довел скромный клуб «Вейтеря» до серебряных медалей местной лиги. Возвращение Янко в Россию оставалось делом времени. От предложения архангельского «Водника» Владимир не смог отказаться.

Побеждал в чемпионатах страны с четырьмя разными командами

И не зря! Годы работы в Архангельске — самые успешные в тренерской карьере Янко. Посмотрите на колоритный репортаж о пятом подряд (а всего их будет семь) чемпионстве «Водника» в клубной истории, чтобы проникнуться атмосферой русского хоккея конца прошлого века. Полный стадион, притягательный для журналистов Янко, речь которого напоминает настоящий моноспектакль.

Позднее Янко выиграл чемпионат страны с родным «Динамо» и «Динамо-Казанью», войдя в историю как единственный тренер, который приводил к победам во внутреннем первенстве четыре разные команды. Не менее успешно Владимир Владимирович работал в сборных — сначала СССР, потом России. С ним национальная команда победила на шести чемпионатах мира — и это тоже рекорд для всех тренеров мира. Только вдумайтесь: первое и последнее золото на ЧМ разделяет 19 лет. Это ли не показатель гениальности специалиста, выигравшего трофеи в разные эпохи?

На некоторое время Янко уходил из хоккея. В «Разговоре по пятницам» он говорил, что около года проработал заместителем директора по общественным связям в компании, которая занималась обеспечением безопасности. Зарплата была ниже, чем в хоккее, зато работа пришлась по душе.

— Так что ж не остались в общественных связях? — вопрос Янко.

— Когда-то я сказал: «Если брошу хоккей — точно не вернусь». Не сомневался, что так оно и будет. И вдруг накануне московского чемпионата мира-2008 звонок от Поморцева, президента федерации: «Надо встретиться».

Владимир Янко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Поморцев принялся уговаривать вас возглавить сборную?

— Да. Сказал: «Ты столько отдал хоккею, а в Москве не было чемпионата мира почти двадцать лет, обязательно нужно выиграть...» Зацепило меня это сильно, но я не согласился.

— Почему?

— Мне казалось, как-то несерьезно в фирме положить заявление на стол: «Я возвращаюсь в хоккей». Поморцев это почувствовал — и взялся за тяжелую артиллерию. Пригласил пообедать с человеком, отказать которому я не мог.

— Кто же это такой?

— Колосков. Именно он когда-то доверил мне сборную. И я в 35 лет стал самым молодым тренером сборной в Советском Союзе. Колосков сильно рисковал.

— И какие он отыскал слова для вашего возвращения?

— «Володя, я не верю, что откажешься. Никто не сделал для этого вида спорта столько, сколько ты. Хоть риск немалый, но ведь ты ушел победителем. А проиграть в Москве будет обидно».

— Уговоры одного Поморцева на вас не подействовали бы?

— Сто процентов!

— Никогда не жалели, что вернулись?

— Ни разу.

Янко не забывал делиться опытом с новым поколением, читал лекции в Высшей школе тренеров. Смело и откровенно высказывался о проблемах не только русского хоккея, но и футбола. Напор и своенравие Владимира Владимировича принимали не все. Янко признавался, что были люди, которые при встрече не подали бы руки и прошли мимо. Но никто не станет отрицать, что Янко — великий тренер. Он любил хоккей с мячом и жил игрой. Отдавал все ради команд, которые тренировал. До последних дней он оставался в спорте, но уже на руководящей должности. «Динамо-Казань» — последний клуб в богатой карьере Владимира. 16 мая 2022 года на 74-м году жизни легендарный тренер скончался.