Московское «Динамо» обыграло «Водник» (5:2) в Сыктывкаре и завоевало девятый титул в российской истории.

В благодарность Сыктывкару

Все последние два года Коми земля жила подготовкой к XLI чемпионату мира, который должна была принять к 100-летию со дня образования Республики Коми. Но сперва в историю вмешалась пандемия коронавируса, а когда в начале 2022-го, казалось, уже ничего не помешает приезду лучших сборных мира, Швеция и Финляндия саботировали визит в Россию, оставив сотни спортсменов и сотни тысяч болельщиков без главного турнира. Лишать Сыктывкар в такой ситуации спортивного праздника было бы настоящим кощунством, и 27 марта город принял финал Суперлиги. В день, когда и должен был стартовать мировой форум.

«Динамо-Москва» обыграло «Водник» в финале чемпионата России по хоккею с мячом.

— Все мы готовились к чемпионату мира, но я благодарен руководству Республики Коми и лично Владимиру Викторовичу Уйбе , которые пригласили нас провести финал юбилейного ХХХ чемпионата России. Матчем двух лучших команд страны хотелось отблагодарить Сыктывкар и всех болельщиков, — подчеркнул президент FIB и ФХМР Борис Скрынник.

Помимо спортивной части город принял и деловую: в рамках Фестиваля русского хоккея состоялись два круглых стола по развитию вида спорта в современных реалиях.

Желто-зеленое «море»

Уже за сутки до финала столица Республики Коми окрасилась в желто-зеленый: не было улицы, где бы ты ни встретил болельщиков «Водника». Почти 1000 километров и 13 часов в пути — пустяк, когда твой любимый клуб впервые за 17 лет в финале! Три автобуса и сотни автомашин не только из Поморья, но и из Питера вдохновляли «Водник» на завоевание чемпионского кубка. Сам трофей, изготовленный в 2006 году по спецзаказу в Гусь-Хрустальном, прилетел из Москвы не только в защитном деревянном кофре, но и на специально выкупленном для него месте в салоне самолета.

Поклонников «Динамо» добралось около сорока, но и их не останавливала погода, менявшаяся за с калейдоскопической скоростью: от ливня и плюс 7 до метели и минус 11. Снегопад, под которым накануне вечером сыграли студенты Сыктывкара и Иркутска, миновал, но тяжелый лед вряд ли сулил чемпионские скорости. На авансцену выходили быстрые голы и стандарты, и Миргазов на 7-й минуте сорвал двойной куш: четкий угловой — и «Динамо» уже в отрыве. Впрочем, о нокдауне не шло и речи: архангелогородцы, усилив давление, на 41-й минуте вынудили Юрлова в падении цеплять в радиусе Сергеева. А лучший бомбардир лиги Дергаев с 12-метрового психологическую дуэль у Черных выиграл — 1:1!

Синонимы финалов

Пятиминутку второго тайма наставник «Водника» Ильяс Хандаев и назовет ключевой: после безукоризненного залпа Калинина с углового северянам кровь из носу нужно было задержать динамовский кислород как можно дольше. В первую очередь психологически. Но ляп в обороне привел к быстрому отыгрышу Филиппова, а Миргазов и второй корнер исполнил просто и эффективно — 3:2. «Угловые нам залетели абсолютно ненужные, — признается капитан желто-зеленых Евгений Дергаев. — И случилось это в самый неподходящий момент, предрешив финал».

Пожалуй, его судьбу определили также отсутствие у молодого «Водника» опыта финалов и два больших мастера в бело-голубом. Первый — Роман Черных, дважды потащивший в концовке после броска в упор и коварного удара издали, второй — Алмаз Миргазов, чья фамилия уже стала синонимом хет-трика в финале.