«Водник» и «СКА-Нефтяник» сыграли вничью в первом матче за бронзу
21:30
«Водник» и «СКА-Нефтяник» сыграли вничью в первом матче за третье место российской суперлиги — 4:4. Архангелогородцы вели по ходу встречи 3:1, но не смогли удержать победу.
Ответная игра состоится 20 марта в Хабаровске.
В финале чемпионата России встретятся «Динамо» и «Енисей». Единственный матч пройдет 21 марта в Красноярске.
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Матч за 3-е место
«Водник» (Архангельск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:4 (3:3)
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