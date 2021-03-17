«Водник» и «СКА-Нефтяник» сыграли вничью в первом матче за бронзу

«Водник» и «СКА-Нефтяник» сыграли вничью в первом матче за третье место российской суперлиги — 4:4. Архангелогородцы вели по ходу встречи 3:1, но не смогли удержать победу.

Ответная игра состоится 20 марта в Хабаровске.

В финале чемпионата России встретятся «Динамо» и «Енисей». Единственный матч пройдет 21 марта в Красноярске.

Чемпионат России

Суперлига

Матч за 3-е место

«Водник» (Архангельск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:4 (3:3)