«СКА-Нефтяник» обыграл «Водник» в матче за бронзовые медали чемпионата России

«СКА-Нефтяник» победил «Водник» (4:2) в ответном матче за бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом. Первая игра завершилась вничью — 4:4. По сумме двух матчей клуб из Хабаровска завоевал бронзу.

В финале сыграют московское «Динамо» и «Енисей».

Суперлига

Матч за 3-е место

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Водник» (Архангельск) — 4:2 (3:0)

20 марта.

Первый матч: 4:4