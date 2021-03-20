«СКА-Нефтяник» обыграл «Водник» в матче за бронзовые медали чемпионата России
13:06
«СКА-Нефтяник» победил «Водник» (4:2) в ответном матче за бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом. Первая игра завершилась вничью — 4:4. По сумме двух матчей клуб из Хабаровска завоевал бронзу.
В финале сыграют московское «Динамо» и «Енисей».
Суперлига
Матч за 3-е место
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Водник» (Архангельск) — 4:2 (3:0)
20 марта.
Первый матч: 4:4
3
Зачет
vs
1
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