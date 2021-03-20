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«СКА-Нефтяник» обыграл «Водник» в матче за бронзовые медали чемпионата России

13:06
«СКА-Нефтяник» — «Водник». Фото rusbandy.ru.
«СКА-Нефтяник» — «Водник». Фото rusbandy.ru.
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«СКА-Нефтяник» победил «Водник» (4:2) в ответном матче за бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом. Первая игра завершилась вничью — 4:4. По сумме двух матчей клуб из Хабаровска завоевал бронзу.

В финале сыграют московское «Динамо» и «Енисей».

Суперлига

Матч за 3-е место

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Водник» (Архангельск) — 4:2 (3:0)

20 марта.

Первый матч: 4:4

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