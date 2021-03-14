Хоккей с мячом
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей с мячом

«Енисей» обыграл «СКА-Нефтяник» и вышел в финал чемпионата России

15:04

«Енисей» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России обыграл «СКА-Нефтяник» и выиграл серию со счетом 2-1.

В финале красноярский клуб сыграет с московским «Динамо», которое в полуфинале победило «Водник» (2-0).

Финал чемпионата России пройдет 21 марта.

Матч за третье место между Водником и «СКА-Нефтяник» запланирован на 17 марта.

Бенди

Суперлига

1/2 финала

«Енисей» (Красноярск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир