«Енисей» обыграл «СКА-Нефтяник» и вышел в финал чемпионата России

«Енисей» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России обыграл «СКА-Нефтяник» и выиграл серию со счетом 2-1.

В финале красноярский клуб сыграет с московским «Динамо», которое в полуфинале победило «Водник» (2-0).

Финал чемпионата России пройдет 21 марта.

Матч за третье место между Водником и «СКА-Нефтяник» запланирован на 17 марта.

Бенди

Суперлига

1/2 финала

«Енисей» (Красноярск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 6:2