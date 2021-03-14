«Енисей» обыграл «СКА-Нефтяник» и вышел в финал чемпионата России
15:04
«Енисей» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России обыграл «СКА-Нефтяник» и выиграл серию со счетом 2-1.
В финале красноярский клуб сыграет с московским «Динамо», которое в полуфинале победило «Водник» (2-0).
Финал чемпионата России пройдет 21 марта.
Матч за третье место между Водником и «СКА-Нефтяник» запланирован на 17 марта.
Бенди
Суперлига
1/2 финала
«Енисей» (Красноярск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 6:2
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