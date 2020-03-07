«Водник», «Енисей» и московское «Динамо» вышли в полуфинал чемпионата России

Определились все полуфиналисты российской суперлиги сезона-2019/20. В решающих третьих матчах «Водник» победил «Байкал-Энергию», «Енисей» — «Уральский Трубник», а московское «Динамо» — одноклубников из Казани.

Ранее в полуфинал пробился действующий чемпион страны «СКА-Нефтяник», которому хватило двух игр в серии с «Кузбассом».

Суперлига

1/4 финала

Третьи матчи

«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 5:3 (3:1)

Счет в серии — 2-1

«Енисей» (Красноярск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 6:0 (2:0)

Счет в серии — 2-1

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» (Казань) — 7:3 (3:1)

Счет в серии — 2-1

В полуфиналах сыграют:

«СКА-Нефтяник» — «Водник»

«Енисей» — «Динамо»

Полуфинальные игры пройдут также до двух побед 10, 13 и при необходимости 14 марта. Первые матчи пройдут в Архангельске и Москве соответственно, вторые и третьи — в Хабаровске и Красноярске.

Матчи за третье место состоятся 17 и 20 марта, финал — 22 марта.