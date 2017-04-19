"Строитель" будет выступать в суперлиге
"Строитель" следующий сезон проведет в суперлиге, сообщает bnkomi.ru. Клуб в минувшем сезоне стал победителем первенства высшей лиги под руководством тренера сборной России Павла Франца. Гарантию его участия в элитном дивизионе подтвердило руководство клуба.
Последний раз "Строитель" играл в элитном дивизионе в сезоне-2009/10 и занял 14-е место при 17 участниках.
Источник: https://www.bnkomi.ru/data/news/61987/
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