"Строитель" будет выступать в суперлиге

"Строитель" следующий сезон проведет в суперлиге, сообщает bnkomi.ru. Клуб в минувшем сезоне стал победителем первенства высшей лиги под руководством тренера сборной России Павла Франца. Гарантию его участия в элитном дивизионе подтвердило руководство клуба.

Последний раз "Строитель" играл в элитном дивизионе в сезоне-2009/10 и занял 14-е место при 17 участниках.