Шойгу попросил министра спорта разобраться с дисквалификацией Ломанова-старшего

Министр обороны России и почетный гражданин Красноярска Сергей Шойгу обратился к министру спорта Павлу Колобкову по поводу дисквалификации прославленного тренера клуба "Енисей" Сергея Ломанова-старшего.

2 декабря 2016 года на заседании исполкома Федерации хоккея с мячом России было принято решение, которое может иметь негативные последствия для всего русского хоккея. Речь идет о дисквалификации тренера красноярского хоккейного клуба "Енисей" Сергея Ивановича Ломанова – одного из самых титулованных спортивных наставников, человека, всю свою жизнь отдавшего любимому виду спорта и неравнодушного к его проблемам.



Сергей Иванович неоднократно приводил национальную сборную и свой родной клуб "Енисей" к победам на самых различных соревнованиях.



В России он воспитал целую плеяду выдающихся игроков, благодаря которым наша страна является признанным мировым лидером в этом виде спорта. Среди них – его сын, Сергей Ломанов-младший, единственный девятикратный чемпион мира в истории хоккея с мячом.



Тренерский стиль Сергея Ивановича Ломанова, сочетающий продуманную тактику и игровую зрелищность, привлек на стадионы десятки тысяч новых поклонников русского хоккея, сделав этот вид спорта по-настоящему массовым. Именно Ломанов-старший своей нелегкой тренерской работой на морозном сибирском воздухе обеспечил русскому хоккею игровой задел на десятки лет вперед. Задача федерации – находить компромиссы, а не сводить счеты с профессионалами, имеющими свое мнение. Прошу разобраться в сложившейся ситуации и способствовать скорейшему возвращению на игровое поле Сергея Ломанова, – говорится в обращении Шойгу.

Напомним, Ломанов-старший был отстранен на 2,5 года за "многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований". Поводом для дисквалификации стало его возмущение идеей спаренных матчей в чемпионате России, когда командам приходится проводить друг с другом по две игры в течение двух суток.